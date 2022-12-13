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Кличко заявил, что площадь пожара в Киеве составляет две тысячи "квадратов"

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Огонь охватил территорию завода лакокрасочной продукции.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о том, что площадь крупного возгорания на предприятии в Киеве составляет на текущий момент порядка двух тысяч квадратных метров. Известно, что пожар зафиксирован на металлическом складском помещении. Чиновник уточнил подписчикам в социальных сетях, что в локализации пламени принимают участие около 90 спасателей из экстренного ведомства и 19 единиц специальной техники. В киевской городской военной администрации объявили прессе о том, что что пожар произошел на складе лакокрасочной продукции.

Информация по поводу пострадавших отсутствует. Данные уточняются.

пост военной горадминистрации.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: виталий кличко, киевская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Пожар,

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