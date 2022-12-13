Кличко заявил, что площадь пожара в Киеве составляет две тысячи "квадратов"

Огонь охватил территорию завода лакокрасочной продукции.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о том, что площадь крупного возгорания на предприятии в Киеве составляет на текущий момент порядка двух тысяч квадратных метров. Известно, что пожар зафиксирован на металлическом складском помещении. Чиновник уточнил подписчикам в социальных сетях, что в локализации пламени принимают участие около 90 спасателей из экстренного ведомства и 19 единиц специальной техники. В киевской городской военной администрации объявили прессе о том, что что пожар произошел на складе лакокрасочной продукции.

Информация по поводу пострадавших отсутствует. Данные уточняются. пост военной горадминистрации.

Байден заявил, что не считает свою поездку в Киев особенно рискованной.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости