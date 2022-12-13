Байден заявил, что не считает свою поездку в Киев особенно рискованной

Глава США рассказал о том, как прошел его визит на Украину.

Американский президент Джо Байден заявил, что не считает свою рабочую поездку в Киев особенно рискованной. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в эфире местного телеканала ABC. В Белом доме уже публично подчеркивали, что речь идет о первом в истории лидера США официальном визите в ту страну, на территории которой ведутся боевые действия, но в которой не присутствуют американские военнослужащие. Речь идет о том, что военные США не контролировали воздушное пространство в регионе кризиса.

Я не думаю, что это было так уж рискованно. Джо Байден, президент США

Лояльные ДЖо Байдену СМИ акцентируют внимание на том, что в украинской столице во время визита сработала сирена воздушной тревоги. Главный политический оппонент Джо Байдена экс-президент Дональд Трамп назвал активацию сирены "постановкой".

Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года.

Фото и видео: YouTube / ABC News

