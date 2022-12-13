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Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года

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Глава США объяснил, что еще рано начинать полномасштабную кампанию.

Американский президент Джо Байден заявил, что намеревается участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Однако окончательное решение о выдвижении своей кандидатуры он еще не принял, так как для этого еще многое предстоит сделать на посту лидера Белого дома. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала ABC News.

Но перед тем как начать кампанию, мне в ближайшее время предстоит завершить еще много дел.

Джо Байден, президент США

Политик также ответил на уточняющий вопрос ведущего. Джо Байден напомнил ему о готовности отвечать за данные им обещания по президентским выборам, но полномасштабная кампания еще не запущена. Представитель Демократической партии добавил, что не считает свой возраст важным фактором, который способен как-то повлиять на его планы по участию в выборах.

Байден заявил, что Си Цзиньпин мог не знать о запущенном аэростате.

Фото и видео: YouTube / ABC News

Теги: джо байден, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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