Байден заявил, что Си Цзиньпин мог не знать о запущенном аэростате

Глава США рассказал об отношениях с КНР после сбитого ашара-"разведчика".

Американский президент Джо Байден заявил, что китайский председатель Си Цзиньпин мог не знать о запущенном аэростате, который находился в воздушном пространстве США. Речь идет о метеорологическом устройстве, который военные Пентагона сбили вблизи побережья штата Южная Каролина. В эфире местного телеканала ABC лидер Белого дома выразил уверенность в том, что речь идет об иностранном аппарате, который предназначался для обеспечения разведывательных нужд КНР.

Была такая вероятность. Это то, что этот шар делает, - слежка. Джо Байден, глава США

Президент прокомментировал сведения о том, что руководитель китайского оборонного ведомства не стал разговаривать с шефом американского военного ведомства Ллойдом Остиным после того, как США сбили аэростат. В Белом доме считают важным держать открытыми каналы связи между Вашингтоном и Пекином, так как это позволит решать любые недопонимания между "самыми мощными странами в мире".

Байден заявил, что предложенный Китаем мирный план выгоден только России.

Фото и видео: YouTube / ABC News