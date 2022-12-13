Глава США рассказал о предупреждениях Вашингтона в адрес Пекина.

Американский президент Джо Байден заявил, что предложенный Китаем мирный план выгоден только России. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления в эфире местного телеканала ABC. Политик пояснил прессе, что на текущий момент Вашингтон не обладает сведениями и доказательствами того, что китайская сторона направляет Москве собственное оружие для использование его на украинском фронте в рамках специальной военной операции.

Я думаю, вы ответили на свой вопрос. Путин аплодирует ему. Какой от него может быть прок? <...> Я не видел ничего в этом плане, что бы указывало на то, что его исполнение может быть выгодно кому-то, кроме России" . Джо Байден, президент США

Также лидер Белого дома рассказал о проведенной с китайским председателем Си Цзиньпином телефонной беседе, которая состоялась в конце июля 2022 года. Тогда американский лидер предупредил его, что западные компании могут уйти из Китая в том случае, если Пекин поддержит Москву в рамках СВО.

Байден исключил передачу Украине F-16 в ближайшее время.

Фото и видео: YouTube / ABC News