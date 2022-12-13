Байден исключил передачу Украине F-16 в ближайшее время

Американский президент Джо Байден заявил о том, что киевскому режиму сейчас не нужны западные истребители американского производства F-16, поэтому на текущий момент глава государства исключат такие военные поставки для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала ABC.
На данный момент я это исключаю.
Джо Байден, президент США
Американский президент добавил, что в настоящее время украинскому коллеге Владимиру Зеленскому нужны танки, артиллерия, средства противовоздушной обороны, в том числе HIMARS. По мнению Джо Байдена, летом и в начале осени 2023 года эти поставки дадут ВСУ возможность обеспечивать себе успехи на поле боя.
Президент США Байден: Украина может вернуть Крым под контроль после переходного периода.
Фото и видео: YouTube / ABC News
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