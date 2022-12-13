Президент США Байден: Украина может вернуть Крым под контроль после переходного периода

Лидер Белого дома рассказал о стратегии Вашингтона для решения регионального кризиса.

Американский президент Джо Байден полагает, что потенциальные договоренности по Украине могут включать в себя положение о переходе со временем Крыма и других территорий под контроль киевскому режиму. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала ABC News. Политик ответил на вопрос ведущего о том, какие бы итоги регионального конфликта между Москвой и Киевом Вашингтон посчитал бы победой. Лидер Белого дома уточнил, что это зависит от того, что решит украинский народ. Он пояснил, что власти США должны помочь Киеву вести переговоры с Россией с силовой позиции.

Мы должны создать для украинцев такие условия, при которых они смогут наступать этой весной и летом. Мы не будем диктовать им, каким должен быть конечный результат. Джо Байден, президент США

Также глава США ответил на вопрос журналиста о том, должен ли Киев по итогам переговоров должен получить контроль над Крымом и территориями "на востоке". Политик заметил, что может себе представить такую ситуацию, при которой переход территорий под контроль ВСУ может произойти "не за один раз". Джо Байден не привел дополнительных разъяснений относительно этого ответа.

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Фото и видео: YouTube / ABC News