Американский военный сделал неожиданное признание о Путине и Байдене

Очередной конфуз с американским политиком произошел в Варшаве.

Американский военнослужащий в социальных сетях сделал неожиданное признание о российском президенте Владимире Путине и лидере Белого дома Джо Байдене. Ноктис Дрейвен пояснил подписчикам, что чувствует стыд после просмотра ролика с главой США в Вашраве, на котором политик идет вместе с польским коллегой Анджеем Дудой. В какой-то момент они разворачиваются на красной ковровой дорожке, а президент СШа выходит за ее пределы.

Посмотрев это после речи президента Путина, мне стыдно. Ноктис Дрейвен, военный из США

Напомним, что руководитель вашингтонской администрации заявил в Варшаве о том, что ни США, ни Европа не стремятся подавить или уничтожить Россию. Глава государства попытался оспорить заявление президента Владимира Путина о вынужденном характере специальной военной перации на Украине, заявив, что она "никогда не была необходимостью".

Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию.

Фото и видео: YouTube / Reuters