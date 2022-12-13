Президент США напомнил, что русские люди не являются врагами США и Европы.

ападные страны не планировали нападать на Россию, а международные союзники не стремятся установить контроль над этим государством или уничтожать его. Соответствующее заявление в ходе публичного выступления в Варшаве сделал американский президент Джо Байден. В своей речи политик обратился еще раз к русскому народу. Украинский кризис лидер Белого дома счел трагедией, так как, по словам Байдена, в проведении Россией специальной военной операции никогда не было никакой необходимости. Он уверен, что Москва способна положить конек конфликту в регионе. Однако он напомнил, что если ВСУ перестанут сопротивляться противнику, то в текущих условиях это положит конец стране.

США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию. Миллионы граждан России, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, на являются врагами Джо Байден, президент США

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television