Лидер США пошутил о своих публичных конфузах.

Американский президент Джо Байден рассказал, почему здоровается с воздухом и пустым пространством. Об этом глава государства сообщил местным журналистам в ходе публичного выступления в Белом доме. Ролик с признанием политика в социальных сетях разместил корреспондент Грег Прайс.

Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он? Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом в истории Америки. Западные критики регулярно обвиняют его в умственном упадке. Они ссылаются на частые оплошности и случаи, когда глава государства теряет ход мыслей, что приводит к различным конфузам.

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