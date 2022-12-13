Американский президент Джо Байден рассказал, почему здоровается с воздухом и пустым пространством. Об этом глава государства сообщил местным журналистам в ходе публичного выступления в Белом доме. Ролик с признанием политика в социальных сетях разместил корреспондент Грег Прайс.
Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он?
Джо Байден, президент США
Лидер Белого дома, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом в истории Америки. Западные критики регулярно обвиняют его в умственном упадке. Они ссылаются на частые оплошности и случаи, когда глава государства теряет ход мыслей, что приводит к различным конфузам.
Белый дом: Байден 22 февраля посетит Польшу.
Фото и видео: Telegram / На видео видео
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все