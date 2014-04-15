Кличко заявил, что Путин действует исключительно в интересах России

Он также считает, что его действия затрагивают интересы Украины.

Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко поделился мнением о президенте России Владимире Путине. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению Кличко, Путин как лидер своей страны действует исключительно в интересах России. Однако бывший боксер отметил, что эти интересы входят в противоречие с его страной.

Он делает все в интересах увеличения российской империи, но это затрагивает наши национальные интересы. Владимир Кличко, мэр Киева

Ранее Кличко опроверг слухи об обещании сломать ногу Зеленскому.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона