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Кличко заявил, что Путин действует исключительно в интересах России

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Он также считает, что его действия затрагивают интересы Украины.

Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко поделился мнением о президенте России Владимире Путине. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению Кличко, Путин как лидер своей страны действует исключительно в интересах России. Однако бывший боксер отметил, что эти интересы входят в противоречие с его страной.

Он делает все в интересах увеличения российской империи, но это затрагивает наши национальные интересы.

Владимир Кличко, мэр Киева

Ранее Кличко опроверг слухи об обещании сломать ногу Зеленскому.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона

Теги: владимир кличко, владимир путин, мэр киева, президент россии
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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