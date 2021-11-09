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Кличко опроверг слухи об обещании сломать ногу Зеленскому

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По словам бывшего боксера, он такими вещами не занимается.

Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко опроверг слухи об обещании сломать ногу президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Кличко подверг критике студию "Квартал 95", основателем которой является нынешний украинский лидер. По его словам, она производит шутки ниже плинтуса. Ранее в СМИ сообщалось, что бывший боксер хочет сломать Зеленскому ногу после неудачной шутки про него в "Квартале 95".

Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь.

Виталий Кличко, мэр Москвы

Ранее доктор Комаровский назвал поддержку Зеленского глупой ошибкой.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона

Теги: виталий кличко, владимир зеленский, перелом ноги, президент украины
Категории: Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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