Кличко опроверг слухи об обещании сломать ногу Зеленскому

По словам бывшего боксера, он такими вещами не занимается.

Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко опроверг слухи об обещании сломать ногу президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Кличко подверг критике студию "Квартал 95", основателем которой является нынешний украинский лидер. По его словам, она производит шутки ниже плинтуса. Ранее в СМИ сообщалось, что бывший боксер хочет сломать Зеленскому ногу после неудачной шутки про него в "Квартале 95".

Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Виталий Кличко, мэр Москвы

Ранее доктор Комаровский назвал поддержку Зеленского глупой ошибкой.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона