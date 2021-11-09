Доктор Комаровский назвал поддержку Зеленского глупой ошибкой

Евгений Комаровский вспомнил о своей поддержке президента Украины в 2019 году.

Доктор Евгений Комаровский назвал публичную поддержку украинского президента Владимира Зеленского на выборах глупой ошибкой. Такое заявление специалист сделал во время интервью местному журналисту Дмитрию Гордону. Педиатр оценил свое решение отдать голос в 2019 году за комика. Он также раскритиковал желание Зеленского баллотироваться на второй срок.

Я не понимаю, что должно произойти с человеком, чтобы он даже задумался над тем, чтобы нарушить обещание, которое он дал миллионам людей. Если ты сказал:" Я иду на один срок "... Но мы сейчас видим, что явно зачищают информационное поле... Евгений Комаровский, доктор

Напомним, что еще будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский представлял Евгения Комаровского в качестве куратора медицинского направления на Украине. Однако после победы Зеленского на выборах врач так и не получил должность. По словам доктора, вместе с ним "лопухнулись 73% избирателей". Гость программы добавил, что в 2019 году ему было важным, чтобы команда Петра Порошенко не возглавила страну, но сейчас он чувствует себя виноватым. При этом Комаровский добавил, что в тот момент у него не было выбора.

Доктор Комаровский назвал самый полезный вид спорта.

Фото и видео: YouTube / Дмитрий Гордон