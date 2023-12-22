В Киеве рассказали о рубежах обороны вокруг города

Сергей Попко сообщил, что информация о северной обороне Киева является закрытой для общественности.

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил местным журналистам о том, что вокруг украинской столицы создано несколько рубежей обороны, с общей протяженностью около одной тысячи километров. Соответствующее заявление украинский чиновник сделал в интервью для телеканала TCH. Эксперт пояснил, что не может раскрыть подробности, так как сведения об организации таких конструкций, их средствах и расположении, том, как происходит наращивание, представляет из себя закрытые данные.

Первый рубеж Киева находится довольно далеко от столицы. Построены надежные системы огневого поражения, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения. Сергей Попко, чиновник

Сергей Попко добавил, что большую часть информации по обороне Киева с северного направления власти не раскрывают.

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Фото и видео: YouTube / TCH