Данилов хочет чтобы русский язык исчез из Украины

Секретарь СНБО Украины призвал русских "квакать на своем болоте".

Секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины Алексей Данилов хочет чтобы русский язык исчез с территории государства. Об этом чиновник упомянул в ходе выступления на местном телеканале.По мнению гостя программы, русский язык в стране используется в качестве элемента пропаганды Москвы и "промывания мозгов" населению. Эксперт призвал сделать обязательным изучением для граждан украинский язык, а также - английский.

Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще, как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения. Насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

В СНБО Украины добавили, что от российской стороны Украине не нужно ничего. Он призвал людей из РФ "отойти на свои болота и квакать на своем русском языке". Алексей Данилов добавил, что на совете у президента Владимира Зеленского власти приняли решение о переходе государственного телеканала FreeДом с российского языка на английский.

В СНБО Украины заявили о новых санкциях против российских бизнесменов.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт