В СНБО Украины заявили о новых санкциях против российских бизнесменов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире местного телеканала "24 Канала" о том, что президент Владимир Зеленский подписал два соответствующих указа по санкциям против российских предпринимателей и большого количества компаний.
Сегодня президент Украины подписал два указа… Там будут довольно неожиданные фамилии олигархов РФ, очень большое количество компаний, предприятий и так далее.
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины
Эксперт добавил, что ограничение и давление в отношении одного неназванного лица будут отсрочены на определенный срок.
Зеленский анонсировал санкции в связи с референдумами.
Фото и видео: YouTube / 24 Канал
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