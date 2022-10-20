В СНБО Украины заявили о новых санкциях против российских бизнесменов

Алексей Данилов объяснил, что давление оказывается на российских олигархов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире местного телеканала "24 Канала" о том, что президент Владимир Зеленский подписал два соответствующих указа по санкциям против российских предпринимателей и большого количества компаний.

Сегодня президент Украины подписал два указа… Там будут довольно неожиданные фамилии олигархов РФ, очень большое количество компаний, предприятий и так далее. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Эксперт добавил, что ограничение и давление в отношении одного неназванного лица будут отсрочены на определенный срок.

Зеленский анонсировал санкции в связи с референдумами.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал