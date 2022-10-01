Зеленский анонсировал санкции в связи с референдумами

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новые антироссийские санкции в связи с референдумами на территориях Запорожской и херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республик. В очередном видеообращении глава государства подчеркнул, что Киев вводит ограничения в отношении нескольких тысяч физических и юридических лиц России.
Вводятся новые санкции против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий. Конечно, санкции будут применены и к тем гражданам других стран, которые приняли участие в референдуме.
Владимир Зеленский, президент Украины
Лидер страны подчеркнул, что к международной ответственности будут привлечены все лица, причастные к организации или проведению референдумов. Владимир Зеленский добавил, что санкционный список от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины является по-настоящему большим, включающим в себя "громкие фамилии". Этот перечень синхронизируется с международными партнерами.
Зеленский призвал Швейцарию передать российские активы Украине.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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