Зеленский анонсировал санкции в связи с референдумами

Президент Украины объявил, что в "черных списках" окажутся "громкие фамилии".

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новые антироссийские санкции в связи с референдумами на территориях Запорожской и херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республик. В очередном видеообращении глава государства подчеркнул, что Киев вводит ограничения в отношении нескольких тысяч физических и юридических лиц России.

Вводятся новые санкции против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий. Конечно, санкции будут применены и к тем гражданам других стран, которые приняли участие в референдуме. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны подчеркнул, что к международной ответственности будут привлечены все лица, причастные к организации или проведению референдумов. Владимир Зеленский добавил, что санкционный список от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины является по-настоящему большим, включающим в себя "громкие фамилии". Этот перечень синхронизируется с международными партнерами.

Зеленский призвал Швейцарию передать российские активы Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України