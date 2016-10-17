Зеленский призвал Швейцарию передать российские активы Украине

Глава Украины считает, что эти средства должны пойти на восстановление страны.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Швейцарию сначала заблокировать, а после и передать российские активы киевскому режиму. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед университетским сообществом и общественными деятелями.

Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать, мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины. Владимир Зеленский, президент РФ

Политик выразил желание украинских властей в том, что чтобы Швейцария увеличила свою финансовую и военную поддержку страны.

Украина собирается в ускоренном темпе вступить в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

