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Украина собирается в ускоренном темпе вступить в НАТО
Сегодня, 17:07
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Украина собирается в ускоренном темпе вступить в НАТО

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Заявку на вступление она подаст уже сегодня.

Владимир Зеленский выступил с заявлением после того, как Владимир Путин подписал договоры о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Президент Украины сообщил о том, что страна сегодня подает заявку на вступление в НАТО.

Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса.

Владимир Зеленский.

Теперь, по мнению Зеленского, осталось оформить договор де-юре и в ускоренном порядке.

Видео с подписания договоров о присоединении к России новых субъектов смотрите здесь. 

Фото: Telegram / Владимир Зеленский

Теги: нато, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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