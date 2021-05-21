Украина собирается в ускоренном темпе вступить в НАТО

Заявку на вступление она подаст уже сегодня.

Владимир Зеленский выступил с заявлением после того, как Владимир Путин подписал договоры о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Президент Украины сообщил о том, что страна сегодня подает заявку на вступление в НАТО.

Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Владимир Зеленский.

Теперь, по мнению Зеленского, осталось оформить договор де-юре и в ускоренном порядке.

Видео с подписания договоров о присоединении к России новых субъектов смотрите здесь.

Фото: Telegram / Владимир Зеленский