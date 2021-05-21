Украина собирается в ускоренном темпе вступить в НАТО

Владимир Зеленский выступил с заявлением после того, как Владимир Путин подписал договоры о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Президент Украины сообщил о том, что страна сегодня подает заявку на вступление в НАТО.
Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса.
Владимир Зеленский.
Теперь, по мнению Зеленского, осталось оформить договор де-юре и в ускоренном порядке.
Видео с подписания договоров о присоединении к России новых субъектов смотрите здесь.
Фото: Telegram / Владимир Зеленский
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