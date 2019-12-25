Путину подарили якутский нож с посланием от бойцов СВО

Президент поблагодарил военных за такой подарок.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным передал ему от бойцов СВО традиционный якутский нож. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Руководитель региона отметил, что участники специальной военной операции из Якутии попросили его вручить подарок российскому лидеру. На холодном оружии сделали надпись: "Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян". Путин в ответ назвал якутских воинов настоящими бойцами и передал им ответный большой привет.

До этого участники спецоперации подарили Владимиру Путину шевроны, батальонный и полковой флаги. Глава государства поблагодарил за презенты и по просьбе военнослужащих расписался на фотографиях со своим портретом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко преподнес президенту РФ в качестве подарка картину с видами Валаама.

Фото: сайт Кремля