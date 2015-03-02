В Госдуме предложили ввести сбор с туристов, выезжающих за границу

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев предложил ввести сбор с туристов, выезжающих за границу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, данная мера позволит поддержать внутренний туризм. Он подчеркнул, что для этой цели нужно использовать все возможные механизмы. Одной из таких мер мог бы стать специальный сбор за поездки в другие страны. Тарбаев напомнил, что в 2024 году россияне потратили порядка 700 млрд рублей на отдых за рубежом.

Депутат считает, что большая часть этих средств могла остаться внутри страны и была бы направлена на развитие внутреннего туризма. Тарбаев добавил, что введение сбора поддерживают и сами представители отрасли.

Ранее мы сообщали, что в России с 1 марта можно будет вернуть деньги за билет в случае задержи турпоезда.

