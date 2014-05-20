В РФ с 1 марта можно будет вернуть деньги за билет в случае задержи турпоезда

Кроме того, пассажиру вернут деньги за перевозку багажа, если тот отказывается от перевозки до отправления поезда.

Министерство по транспорту России вводит правила возврата билетов в туристических поездах с 1 марта 2026 года. Соответствующие данные приведены в официальном приказе ведомства. В тексте доку мента говорится о том, пассажир сможет вернуть деньги за билет в том случае, если ему не предоставят место в поезде согласно приобретенному билету, а также при отмене поезда или задержке отправления со станции посадки пассажира. Кроме того, человек имеет право получить полную стоимость проезда при возврате билета не позднее чем за 72 часа до отправления поезда, для проезда в составе организованной группы - не позднее чем за 14 суток.

Теперь пассажир сможет вернуть неполную сумму при возврате своего билета менее чем за 72 часа до отправления туристического поезда, однако сделать это можно не позднее, чем за 24 часа до поездки Говоря о проезде в рамках организованной группы пассажиров - менее чем за 14 суток до отправления, но не позднее, чем за десять суток. Возврат билета в кассу возможен по болезни или из-за несчастного случая, подтвержденных документально в течение пяти суток с даты отправления поезда. Однако человеку не вернут средства в том случае, если до отправления железнодорожного состава остается менее, чем 24 часа, а для поезда с организованной группой - менее 10 суток. За финансовую операцию возврата данных денежных средств дополнительно взимается сбор. Однако багаж не может быть перевезен в поездке без сопровождения пассажира.

Напомним, что федеральное правительство впервые разработало требования к перевозке людей в туристических поездах. Документ создавался при участии РЖД. Чиновники из профильного ведомства пояснили, что речь идет о новом для страны порядке, которым устраняется пробел в правовом регулировании туристских железнодорожных перевозок.

Фото: Piter.tv