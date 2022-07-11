Эксперт развеял миф о крайней дешевизне хлеба в советский период

По его словам, утверждения о низких ценах на хлеб в советское время являются несостоятельными.

Эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев развеял миф о крайней дешевизне хлеба в советский период. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам экономиста, доступность хлеба и молока для россиян осталась прежней за последние 40 лет. Николаев отметил, что утверждения о низких ценах на хлеб в советское время являются несостоятельными. Эксперт изучил и сопоставил цены на продукты в советское и в настоящее время.

Отмечается, что советский период батон белого хлеба оценивался в 16 копеек. На сегодняшний день его цена составляет 60 рублей. Эксперт подчеркнул, что соотношение к среднему доходу практически не изменилось. Речь идет о показателе 0,08-0,09%. В случае с молоком прослеживается такая же история. В советскую эпоху литр молока стоил 20 копеек. Сейчас его можно приобрести в среднем за 100 рублей.

