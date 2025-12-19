Отмечается, что атлантическая сельдь подешевела на треть и стоит 138 рублей за килограмм.

Сельдь и треска стали самыми подешевевшими рыбами в 2025 году. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Отмечается, что атлантическая сельдь подешевела на треть и стоит 138 рублей за килограмм. Цена тихоокеанской сельди опустилась до 105 рублей за килограмм (-30%). Стоимость атлантической скумбрии оценивается в 270 рублей за килограмм (-12,9%). Кроме того, снизилась цена на атлантическую треску (-8,4%). Килограмм этой рыбы оценивается в 490 рублей.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, рейтинг самых подешевевших видов рыб демонстрирует то, насколько сложным является ценообразование на рыбную продукцию в стране. Одновременно с этим вылов тихоокеанской сельди второй год бьет рекорды, но лишь в 2025 году привел к снижению цены.

