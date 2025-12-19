Эксперт назвал минтай самой доступной рыбой в России

Он также назвал эту рыбу диетической.

Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак назвал минтай самой доступной рыбой в России. Об этом он заявил "РИА Новости".

По словам эксперта, минтай является уникальным источником белка. Буглак отметил, что эта рыба не выращивается искусственно, но при этом она доступнее любого другого вида на рынке. Президент АДМ добавил, что в этом состоит отличие минтая от других источников белка, таких как курица и аквакультура.

Также Булгак уточнил, что в России минтай входит в топ самых доступных видов рыбы по цене. Эта рыба считается диетической, потому что в ней на 100 грамм продукта содержится 20 грамм белка и 1 грамм жира. Кроме того, минтай универсален для переработки.

