Джон Джон дал обещание фанатам "Зенита" прославлять цвета клуба
Сегодня, 14:18
Бразильский полузащитник Джон Джон официально стал игроком Зенита.

Джон Джон заявил о намерении прославлять клубные цвета после перехода в петербургскую команду. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Зенит".

Бразильский футболист Джон Джон обратился к болельщикам "Зенита" после официального оформления трансфера. Игрок сообщил о готовности полностью выкладываться на поле и работать на результат команды.

Футболист подчеркнул настрой на вовлеченность и положительные эмоции, которые он намерен приносить команде и фанатам. Контракт между Джон Джоном и "Зенитом" рассчитан до конца июня 2031 года. До перехода в петербургский клуб бразильский игрок выступал за "РБ Брагантино".

Ранее мы сообщали, что "Крузейро" хочет купить Жерсона у "Зенита".

Фото: Piter.tv

