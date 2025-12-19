Джон Джон стал игроком "Зенита" после трансфера из "Брагантино"

Зенит подписал бразильского полузащитника за 20 миллионов евро.

Петербургский футбольный клуб Зенит заключил контракт с полузащитником бразильского клуба Брагантино Джоном Джоном после завершения переговоров и медицинского обследования игрока. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

О подписании соглашения сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, 23-летний бразильский футболист стал игроком Зенита, а сумма трансфера составила двадцать миллионов евро.

Ранее, 25 января, издание "Спорт-Экспресс" сообщало, что Джон Джон прибыл в расположение петербургской команды и успешно прошел обязательное медицинское обследование перед заключением контракта. Джон Джон выступал за Брагантино с июля 2024 года. За время игры в составе клуба полузащитник принял участие в 76 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.

После 18 туров чемпионата России сезона 2025/26 Зенит занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Фото: Piter.tv