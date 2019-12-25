На станции Броневая завершили проходку подходной штольни

На строительстве станции "Броневая" завершен очередной этап горнопроходческих работ. Теперь специалисты приступят к следующей стадии сооружения наклонного хода.

Строители выполнили проходку подходной штольни и восходящей выработки на станции "Броневая". Работы ведутся на втором участке Красносельско Калининской линии.

На строительстве станции "Броневая" Красносельско Калининской линии завершился очередной этап горнопроходческих работ. Об этом сообщил телеграм канал "Подземник".

Специалисты закончили проходку подходной штольни и восходящей выработки к своду будущего коридора. Пройденный тоннелепроходческим комплексом участок закрепили деревянной крепью, чтобы исключить деформацию выработки.

После этого строители оборудовали технологический проем и возвели монолитную раму. Именно от нее начнется проходка подходного тоннеля в направлении натяжной камеры.

Как пояснили специалисты, натяжная камера необходима для заключительного этапа строительства наклонного хода, который станет частью эскалаторного тоннеля станции "Броневая".

Ранее мы сообщили о том, что экс-подрядчик "Метростроя" за 1,5 млрд рублей облицует станции Богатырская и Каменка.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной столицы"