В Пушкине идёт строительство нового корпуса лицея №410

Ввод нового корпуса лицея в эксплуатацию запланирован на III квартал 2027 года.

В Пушкине продолжается строительство нового корпуса лицея №410 с углубленным изучением технологических и естественно-научных дисциплин. Как сообщает портал "Строительный Петербург", сейчас на площадке ведутся работы по возведению здания.

Новый корпус рассчитан на 825 учеников с 1 по 11 класс. Помимо общеобразовательной программы, школьники смогут изучать предметы технологического и естественно-научного профилей на углубленном уровне. Предполагается, что это поможет выпускникам лучше подготовиться к поступлению в технические и инженерные вузы.

Четырехэтажное здание включит 33 учебных кабинета, специализированные классы, библиотеку, пространства для внеурочной деятельности, актовый и спортивный залы, а также два бассейна.

Рядом со школой создадут современную спортивную инфраструктуру. Здесь появятся стадион с беговыми дорожками, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, сектор для прыжков в длину, игровые зоны и места для отдыха.

Новый корпус станет частью жилого проекта "Дубровский", где уже введен в эксплуатацию детский сад на 330 мест. В дальнейшем на территории квартала также планируется строительство Центра детского творчества "Пушкинец", государственного медицинского центра и спортивного кластера.

Завершить строительство и ввести новый корпус лицея №410 в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2027 года.

Фото: ГК "КВС"