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Минпросвещения исключило возможность менять порядок изучения тем по истории
Сегодня, 10:07
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Минпросвещения исключило возможность менять порядок изучения тем по истории

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В образовательных учреждениях изменили время, которое отводится на "Обществознание".

Российское министерство по просвещению исключило возможность варьирования последовательности изучения тем в рамках школьной программы по учебному предмету "История" в пределах одного класса. Такими сведениями поделились журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на изученные материалы от профильного ведомства федерального правительства.

Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету "История" в пределах одного класса.

текст документа

Напомним, что министр просвещения Сергей Кравцов говорил о том, что количество времени на изучение истории страны увеличено. И со следующего учебного года такой предмет как "Обществознание" будет изучаться, начиная с 9-го класса. Время, которое отводилось на школьный урок, будет направлено на изучение истории России.

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Фото: Piter.tv

Теги: история, минпросвещения, обществознание, школа
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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