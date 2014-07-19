Собчак и Ивлеева вошли в топ-5 блогеров, которым доверяют россияне

Первое место в рейтинге досталось Юрию Дудю.

Ксения Собчак и Настя Ивлеева заняли лидирующие позиции в рейтинге блогеров, которым больше всего доверяют россияне. Подборку составил холдинг "Ромир".

Первое место в этом списке досталось YouTube-блогеру, автору канала "вДудь" Юрию Дудю. На второй строчке расположилась Ксения Собчак. Топ-3 замкнул Илья Варламов, который поднялся сразу на три позиции и вытеснил Ивлееву на четвертую строчку.

Почетное пятое место у Алексея Пивоварова. Также в числе популярных блогеров, пользующихся доверием среди россиян, оказались Ида Галич, Антон Птушкин, Елена Блиновская, Регина Тодоренко и Сатья Дас.

Ранее Ивлеева призналась в желании вступить в романтические отношения с грузином.

Фото: Instagram / xenia_sobchak