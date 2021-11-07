Ивлеева призналась в желании вступить в романтические отношения с грузином

Она сказала, что в восторге от грузин.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на своем YouTube-канале рассказала, что хотела бы вступить в романические отношения с грузином.

Так, она показала кадры, которые были сняты в Тбилиси вместе с ее подругой Юлией Коваль.

У нас есть мечта, мы хотим встречаться с грузинами. Только не с одним. Мы в восторге от грузин! (...) Это очень красивые люди, мы бы хотели. Анастасия Ивлеева, телеведущая и блогер

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева попала в тройку самых популярных блогеров в Instagram.

Видео: YouTube / НАСТЯ ИВЛЕЕВА