Ивлеева призналась в желании вступить в романтические отношения с грузином

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на своем YouTube-канале рассказала, что хотела бы вступить в романические отношения с грузином.
Так, она показала кадры, которые были сняты в Тбилиси вместе с ее подругой Юлией Коваль.
У нас есть мечта, мы хотим встречаться с грузинами. Только не с одним. Мы в восторге от грузин! (...) Это очень красивые люди, мы бы хотели.
Анастасия Ивлеева, телеведущая и блогер
Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева попала в тройку самых популярных блогеров в Instagram.
Видео: YouTube / НАСТЯ ИВЛЕЕВА
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