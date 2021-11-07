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Ивлеева призналась в желании вступить в романтические отношения с грузином

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Она сказала, что в восторге от грузин.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на своем YouTube-канале рассказала, что хотела бы вступить в романические отношения с грузином.

Так, она показала кадры, которые были сняты в Тбилиси вместе с ее подругой Юлией Коваль.

У нас есть мечта, мы хотим встречаться с грузинами. Только не с одним. Мы в восторге от грузин! (...) Это очень красивые люди, мы бы хотели. 

Анастасия Ивлеева, телеведущая и блогер 

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева попала в тройку самых популярных блогеров в Instagram. 

Видео: YouTube / НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Теги: анастасия ивлеева
Категории: Новости России, Лента новостей,

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