Анастасия Ивлеева попала в тройку самых популярных блогеров в Instagram

Первое место у Оксаны Самойловой.

Анастасия Ивлеева оказалась в тройке самых популярных блогеров в Instagram. Об этом свидетельствуют данные "Медиалогии".

Первое место у жены Джигана Оксаны Самойловой. Она активно делится своей жизнью в формате сторис, рассказывая своим подписчикам о семейных буднях и воспитании детей.

На втором месте разместился боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

В шестерке лидеров также оказались видеоблогер Михаил Литвин, модель Ирина Шейк и визажист Гоар Аветисян.

Стоит отметить, что Ольга Бузова, несмотря на 23-миллионную армию подписчиков, в первую десятку не попала. Телеведущая лишь на 11 месте. Ее бывший возлюбленный Дава на 10-й строчке.

Ранее Собчак оценила героев подкастов Ольги Бузовой.

Фото: Instagram / _agentgirl_