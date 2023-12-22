В Ленобласти стартовала проверка бизнеса Анастасии Ивлеевой

Сотрудники регионального УФНС организовали проверку после московского Управления.

В Управлении Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Ленобласти начали проверку ИП блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 15 февраля.

Сотрудники регионального УФНС организовали проверку после московского Управления. Отмечается, что к процессу приступили после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Он попросил изучить документы Ивлеевой и узнать об объемах оплаты налогов.

Как утверждалось ранее, в декабре 2023 года блогера проверяла налоговая Москвы по инициативе Главного управления экономической безопасности. Сейчас УФНС по Ленобласти ищет нарушения в документах с 2020 по 2023 гг. В случае их обнаружения, Ивлеевой может грозить до 5 лет колонии по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Ранее мы рассказывали о том, что в Подмосковье задержали директора фирмы, объявленного в розыск за неуплату налогов.

Фото: ВКонтакте / AGENT GIRL