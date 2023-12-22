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Piter.TV вошел в топ-15 в ежегодном рейтинге "Медиалогии"
Сегодня, 22:10
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Piter.TV вошел в топ-15 в ежегодном рейтинге "Медиалогии"

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Индекс цитирования Piter.TV составил 324,35.

Piter.TV занял 11 место в рейтинге самых цитируемых СМИ в Петербурге и Ленобласти в 2023 году, поднявшись на одну строчку. Соответствующие данные приводит "Медиалогия" 11 марта. 

Индекс цитирования Piter.TV составил 324,35. В пятерку лидеров вошли "Фонтанка", 78.ru, "Петербургский дневник", телеканал "Санкт-Петербург" и "Деловой Петербург". 

Отмечается, что рейтинг построен на базе СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 91 тыс. телевизионных каналов, радиостанций, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ. При этом специализированные СМИ при подсчете не учитывали.

Фото: сайт "Медиалогии"

Теги: медиалогия, рейтинг сми
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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