Piter.TV вошел в топ-15 в ежегодном рейтинге "Медиалогии"

Индекс цитирования Piter.TV составил 324,35.

Piter.TV занял 11 место в рейтинге самых цитируемых СМИ в Петербурге и Ленобласти в 2023 году, поднявшись на одну строчку. Соответствующие данные приводит "Медиалогия" 11 марта.

Индекс цитирования Piter.TV составил 324,35. В пятерку лидеров вошли "Фонтанка", 78.ru, "Петербургский дневник", телеканал "Санкт-Петербург" и "Деловой Петербург".

Отмечается, что рейтинг построен на базе СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 91 тыс. телевизионных каналов, радиостанций, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ. При этом специализированные СМИ при подсчете не учитывали.

Фото: сайт "Медиалогии"