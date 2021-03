Премьеру фильма "Веном 2" перенесли с июня на сентябрь

Первая часть заработала в прокате 855 млн долларов.

Выход второй части фильма "Веном" перенесли на несколько месяцев. Об этом сообщает Cinema Blend, ссылаясь на компанию Sony Pictures.

Изначально премьера должна была состояться еще в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса ее сдвинули на 25 июня 2021 года. Теперь фильм появится на больших экранах 17 сентября 2021 года.

Сиквелу "Венома" присвоили официальное название Venom: Let There Be Carnage ("Веном: Да будет Карнаж"). Оно представляет собой игру слов: с одной стороны, отсылка к злодею Карнажу, с другой – название можно перевести как "Да начнется резня".

Первый фильм о Веноме собрал в мировом прокате 855 млн долларов. Режиссером второй части Энди Серкис. Главную роль в сиквеле по-прежнему играет Том Харди. В суперзлодея Карнажа перевоплотится американский актер Вуди Харрельсон.

Ранее мы писали, что Джаред Лето изменился до неузнаваемости для фильма "Дом Гуччи".

Видео: Instagram / venommovie