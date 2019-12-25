Джаред Лето изменился до неузнаваемости для фильма "Дом Гуччи"

Актер предстал перед фотокамерами с лысиной на макушке, седыми волосами и усами.

Американский актер Джаред Лето полностью изменил внешность ради роли в фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи". Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Звезду запечатлели в совершенно неузнаваемом образе: с лысиной на макушке, седыми волосами и усами. Кроме того, Лето заметно поправился – на снимке заметен второй подбородок.

Премьера фильма "Дом Гуччи" запланирована на ноябрь. Джаред Лето играет в нем Паоло Гуччи. Кроме него, в картине снялись Адам Драйвер и Леди Гага.

Сюжет основан на книге Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". История рассказывает об убийстве Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году.

Ранее мы писали, что Джаред Лето может сыграть в новых "Пиратах Карибского моря".

Фото: Instagram / _livemovies