В свежем трейлере "Человека-паука 2" для PS5 показали эпичную битву с Веномом

Релиз игры запланирован на 20 октября.

PlayStation Studios и компания Insomniac опубликовали в социальных сетях свежий трейлер грядущего приключения Marvel"s Spider-Man 2, в котором зрители могут увидеть эпичную битву с Веномом. Известно, что компьютерная игра выходит в свет с 20 октября. Ранее разработчики говорили о доступных опциях в проекте. В частности, пользователи смогут при помощи паутины летать, настраивая параметры под себя. Игра предложит 10 таких уровней, а прохождение автоматически начнётся сразу на 10-м — как и в прошлых частях.

Вышел финальный трейлер фанатского фильма "Человек-паук: Лотос" о смерти Гвен Стейси.

Фото и ви део: YouTube / PlayStation