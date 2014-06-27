Вышел финальный трейлер фанатского фильма "Человек-паук: Лотос" о смерти Гвен Стейси

В Сети вышел финальный трейлер фанатского фильма "Человек-паук: Лотос". Режиссером проекта выступил Гэвин Дж. Коноп.
Фильм не является частью киновселенной Marvel. В описании к трейлеру отмечается, что это психологическая драма, в которой Питер Паркер переживает смерть Гвен Стейси. Главный герой оказывает поддержку неизлечимо больному ребенку. Кроме того, в фильме появятся Зеленый гоблин и ЭмДжей, одни из классических персонажей вселенной Человека-паука.
Премьера фанатского фильма состоится на YouTube 12 августа.
Ранее Netflix представил финальный трейлер фильма "Каменное сердце".
Видео: YouTube / Gavin J. Konop
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