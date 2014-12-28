Марин Ле Пен осудила судебный приговор для Николя Саркози

Французский политик считает приговор для экс-президента слишком суровым.

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен осудила приговор бывшему президенту Николя Саркози. Соответствующий комментарий политика приводится в социальных сетях. Женщина сравнила вердикт с собственным в контексте вынесения приговора без повторного рассмотрения уголовного дела. Речь идет о том, что в четверг, 25 сентября, суд Парижа приговорил экс-главу страны к пяти годам заключения в рамках расследования о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию.

Во Франции, в правовом государстве, мы имеем право на два уровня юрисдикции. Решение по делу Николя Саркози, как и по моему делу, знаменует собой нарушение основополагающих принципов нашего права, в частности, презумпции невиновности. Марин Ле Пен, политик из Франции

Марин Ле Пен заметила, что никогда не гнушалась критиковать Николя Саркози за его управление государством, однако французские судьи приговорили его к "крайне суровому" наказанию в тот момент, когда весь судебный процесс противоречил принципу двойной юрисдикции.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Marine Le Pen