Опера "Золото Рейна"

Оперу покажут 23 июля в Мариинском театре, начало – в 20:00. Для зрителей старше 12 лет.

"Золото Рейна" – первая из четырех опер эпопеи Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга". События, происходящие в прологе, укладываются в один день, а длится представление 2 часа 30 минут. Именно здесь обозначены силовые линии будущей вселенской трагедии.

На сцене будут действовать герои, которые подобны персонажам из детской сказки, однако с их помощью, языком художественных метафор, Вагнер начинает разговор о нравственных и социальных проблемах человечества. Центральной темой его размышлений является феномен власти. Почему жажда власти неутолима? Почему власть требует в жертву любовь и отбирает свободу не только по вертикали, но и у самих подчиняющих?

В "Золоте Рейна" много великолепных музыкальных картин. "Ткань" оперы соткана из лейтмотивов, но Вагнер постоянно обновляет, развивает и видоизменяет их.

Фото: пресс-служба Мариинского театра