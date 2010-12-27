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В Сосновом Бору появятся новые велодорожки и пешеходная инфраструктура
Сегодня, 10:51
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arteliseev

В Сосновом Бору появятся новые велодорожки и пешеходная инфраструктура

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Новые велодорожки планируют открыть на территории парка "Приморский".

В Сосновом Бору Ленобласти, на территории парка "Приморский" планируют расширить велосипедные дорожки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сосновоборского городского округа.

Проект по улучшению городской инфраструктуры представила комиссия по экологии, архитектуре и градостроительству. Планируется расширить дорожку, пролегающую от моста на городской пляж до выхода на Ленинградскую улицу в районе бюста академика Александрова. В планах у комитета проложить дорожку по уже созданной ранее грунтовой тропе, для минимизации воздействия на почву.

Также проектировщики планируют создать объекты пешей инфраструктуры, зоны семейного отдыха и игровые площадки. 

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти открылась библиотека нового поколения.

Фото: pixabay.com

Теги: благоустройство, велодорожки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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