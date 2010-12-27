В Ленобласти появится первая библиотека нового поколения

В помещении будет высокотехнологичное оборудование, "говорящие книги" и специальная площадка для детей с особенностями развития.

В Ленобласти анонсировали открытие библиотеки нового поколения. В ней будет специальное современное и высокотехнологичное оборудование. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Предполагается, что посетители смогут воспользоваться игровыми столами. Также в залах будут установлены сенсорные экраны, компьютеры и модельная мебель. Сейчас библиотеку наполняют различными играми для детей и новыми книгами.

Новый социальный объект будет рассчитан для слабовидящих и детей с особенностями развития. В помещениях установят "говорящие книги" и безбарьерную среду.

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