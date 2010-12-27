В Выборге пройдет акция по раздельному сбору мусора

По традиции мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00 у Круглой башни.

В Выборгском районе 30 ноября состоится акция по раздельному сбору мусора. В ней примут участие волонтёры "Дома Милосердия".

Поучаствовать в акции могут все желающие. Жители Выборга смогут сдать пластик, стекло, тетрапаки, металл, предметы гигиены, медикаменты, продукты, а также одежду и обувь для бездомных людей. Таким образом местные жители помогут гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Напомним, что "Дом Милосердия" нуждается в помощи всегда. Любой желающий может отдать ненужные вещи. Достаточно обратиться в центр во вторник, среду или пятницу с 11:00 до 15:00. Сам "Дом Милосердия" находится по адресу: ул. Б. Гвардейская, 33 (Северный поселок).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгских школах прошли мастер-классы, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

Фото: pixabay.com