В Выборгских школах прошли мастер-классы, направленные на пропаганду здорового образа жизни

Вместо обычной лекции, школьники увидели яркое интерактивное шоу с химическими экспериментами и конкурсами.

В Выборгских школах №6, №10 и №37 прошла серия мастер-классов, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Мероприятие организовал отдел молодежи местной администрации.

Мастер-класс проходил в формате интерактивного шоу. Автор программы и ведущий Аркадий Гриф наглядно продемонстрировал, какие пагубные воздействия оказывает курение на организм человека. По его словам, в одной сигарете находится 4000 тысячи вредных веществ. Для наглядности он провел ряд химических экспериментов с веществами, содержащимися в никотиновой продукции.

Представление было разыграно в игровой манере. Школьники выходили на сцену и принимали участие в интересных экспериментах и конкурсах. Например, в одном из таких номеров, они продемонстрировали силу легких здорового человека.

По словам ведущего, "классическая" лекция не дает нужных результатов. Для действенной пропаганды здорового образа жизни надо своими глазами увидеть, что происходит с организмом в результате курения.

"Школьники начинают понимать, что из-за курения с организмом что-то происходит. Я чувствую это понимание, поэтому после мероприятия мы всегда организовываем обратную связь, после которой я вижу, что мероприятие состоялось", - отметил Аркадий Гриф.

Ранее мы сообщали, что жители Выборга смогут проходить обследование на современном оборудовании.

Видео: Piter.TV