В Ленинградской области планируют создать фитнес-зал в каждом районном центре

На данный момент в области существует лишь один подобный объект.

В субботу, 16 ноября, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил площадку для занятий спортом под открытым небом в Луге - сообщили в пресс-службе Правительства Ленобласти.

На данный момент в области не существует аналогов лужского спорткомплекса под открытым небом. Он был создан в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Круглый год доступно и главное — бесплатно. Действительно качественно и интересно", - отметил губернатор Ленобласти.

В комплекс входит зона для настольного тенниса, площадка для воркаута и кроссфита, а также тренажерные залы и спортплощадку с противоударным покрытием. Для того, что бы центр функционировал круглый год, все спортивные площадки находятся под поликарбонатной кровлей.

Предпологается, что данный проект станет примером для реализации подобных проектов в других муниципалитетах страны. Также подобные объекты планируется создать в каждом районе Ленинградской области.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти планируют создать информационный портал про ЗОЖ.

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