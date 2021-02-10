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Рынок фитнес-услуг в Петербурге увеличился на 26%
Сегодня, 10:58
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Рынок фитнес-услуг в Петербурге увеличился на 26%

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Прирост цен на фитнес по РФ составил 12%, в Северной столице – 11%.

В Петербурге рынок фитнес-услуг увеличился на 26% в начале 2025 года. Об этом пишет 15 мая "Деловой Петербург", ссылаясь на исследование Fitness Data.

Прирост цен на фитнес по РФ – 12%, в Северной столице – 11%. Стоимость здесь выросла раньше, поэтому по итогам I квартала увеличение оказалось ниже. По словам директора по операционной деятельности XFit Андрея Клековкина, участники рынка повышают цены из-за падения маржинальности бизнеса. Объем инвестиций в индустрию – 7,1 млрд рублей, в начале прошлого года он составлял 4,9 млрд рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году нормативы ГТО выполнили 150 тыс. жителей Петербурга. В целом в городе продолжается развитие массового спорта: строят бассейны, площадки и многофункциональные комплексы. 

Фото: pxhere 

Теги: спорт, фитнес
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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