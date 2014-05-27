В 2024 году нормативы ГТО выполнили 150 тыс. жителей Петербурга

В городе продолжается развитие массового спорта.

В прошлом году нормативы ГТО выполнили 150 тыс. петербуржцев. В городе продолжается развитие массового спорта: строят бассейны, площадки и многофункциональные комплексы, пишет 14 мая телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на доклад губернатора Александра Беглова перед парламентом.

В частности, в 2024 году открыли самый современный в Европе центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В нем одновременно могут находиться 200 спортсменов и 1 тыс. зрителей.

Гордость центра – уникальный плавательный бассейн с подъемным дном. В центре предусмотрено применение комплексной реабилитации моторной функции человека на основе виртуальной реальности. Это – новейшая российская научная разработка, которая уже применяется для реабилитации ветеранов СВО. Александр Беглов, губернатор Петербурга

А еще в Калининском районе заработала школа имени тренера Анатолия Рахлина, где ведется подготовка по 35 олимпийским видам спорта.

Ранее мы рассказывали о том, что летний фестиваль ГТО пройдет в "Арене" на улице Коммуны.

Фото: pexels (носит иллюстративный характер)