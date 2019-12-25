Летний фестиваль ГТО пройдет в "Арене" на улице Коммуны

Участники преодолеют полосу испытаний, проверят свои силы и посоревнуются за денежный приз.

В Красногвардейском районе Петербурга пройдет Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Об этом рассказали в районной администрации 6 мая.

Соревнования состоятся 8 мая на базе спортивного комплекса "Арена" на улице Коммуны, 30к2. Участники преодолеют полосу испытаний, проверят свои силы и посоревнуются за денежный приз. Начало регистрации для семейных команд – в 10:00, а для жителей – в 12:00.

Предстоят прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук, рывки гири и приседания с ней, поднятие туловища из положения лежа на спине, бег на 60 метров.

Ранее мы сообщили о том, что на создание малых спортивных площадок в Ленобласти выделят 13 млн рублей. Они будут соответствовать стандартам Министерства спорта РФ и подойдут для сдачи норм ГТО.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга