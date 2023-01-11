Площадки будут соответствовать стандартам Министерства спорта РФ и подойдут для сдачи норм ГТО.

В 2025 году на создание малых спортивных площадок в Ленобласти выделят 13 млн рублей из регионального и местного бюджетов. Субсидии получат Кингисепп и три поселения Волховского района – Сясьстрой, Новая Ладога и Паша.

Уточняется, что площадки будут соответствовать стандартам Министерства спорта РФ и подойдут для сдачи норм ГТО.

Инвестиции в спортивную инфраструктуру – это вклад в здоровье и долголетие наших жителей. Развитие массового спорта, в том числе – новые площадки ГТО, создают условия для занятий физкультурой всех возрастов, способствуют популяризации здорового образа жизни. Владимир Цой, зампред правительства Ленобласти

В следующем году продолжится реализация мероприятий. На создание пяти площадок выделят свыше 16 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что регулярно занимаются спортом более 3 млн петербуржцев.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти